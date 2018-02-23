İstanbul Fatih’te 80 yaşındaki bir kadın, yakınları tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Yaşlı kadının kolunda bulunan 5 bileziğin çalındığı öğrenildi.

İstanbul Fatih’te 80 yaşındaki kadını yakınları evde bıçaklanmış halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının kolundaki 5 bileziğin kayıp olduğunu öğrenen polis ekipleri, eve giren hırsızın cinayeti işlediği ihtimali üzerinde duruyor.

EŞİ CUMA NAMAZINA GİTMİŞTİ

Olay, Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde yaşandı. Hasan Kaya isimli yaşlı adam, Cuma namazının ardından evine döndüğünde eşi 80 yaşındaki Hüsniye Kaya'yı kanlar içinde buldu. Şoka giren yaşlı adam, hemen komşularından yardım istedi. Komşuları, yaşlı kadının yaralandığını fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının sırtından bıçaklandığı anlaşıldı. Hüsniye Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Feci şekilde can veren talihsiz kadının damadı Ali Oruç yaptığı açıklamada, kayınpederinin camiden geldikten sonra kayınvalidesini kanlar içerisinde bularak müdahale ettiğini, komşularının da yardıma geldiğini söyledi. Kayınvalidesinin kolunda 5 bilezik olduğunu, onların alındığını söyleyen Oruç, normalde kayınvalidesinin yabancılara kapıyı açmadığını söyledi. Kayınvalidesinin kendilerine bile delikten bakmadan kapıyı açmadığını söyleyen Oruç, hırsızların nasıl içeriye girdiklerini anlamadıklarını anlattı.