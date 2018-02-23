Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola tuzaklandığı öğrenilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda gürültülü bir patlama meydana gelirken polis ekiplerinin patlama sonrasında harekete geçtiği ve ilçede geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi. İşte detaylar…

Hakkari Yüksekova’da teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucunda meydana gelen gürültülü patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Polisler patlamanın yaşandığı ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

PATLAMA KORKU VE PANİK YARATTI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, Hakkari Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde yer alan cezaevi kavşağında orta refüje tuzaklanan bir cismin patlamasıyla büyük bir gürültü meydana geldiği ve patlayan cismin ilçede büyük korku ve panik yarattığı öğrenildi.

POLİSLER KIRMIZI ALARMA GEÇTİ

İlçede meydana gelen patlama büyük korku ve paniğe neden olurken patlama nedeniyle çevrede bulunan bazı iş yerleri ve binaların camlarının kırıldığı öğrenildi. Patlamanın sonrasında polis ekipleri kırmızı alarma geçerken olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin çevrede güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Polislerin patlamanın yaşandığı karayolunu araç trafiğine kapattığı öğrenilirken olay yerine hiç kimseyi yaklaştırmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayla ilgili gerekli araştırmanın devam ettiği ve patlama sonucunda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

İLÇEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İlçede meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlara uyarılar yapılırken güvenlik güçlerinin ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattığı bilgisine ulaşıldı.