﻿ Mardin Polisinden Çocuk Gelin Operasyonu! 13 Yaşındaki Kızın 23 Yaşındaki Kuzeniyle Evlendirildiği Düğünü Bastılar

Mardin Polisinden Çocuk Gelin Operasyonu! 13 Yaşındaki Kızın 23 Yaşındaki Kuzeniyle Evlendirildiği Düğünü Bastılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden tam 10 yaş küçük olan kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan 13 yaşındaki kız Mardin polisi tarafından kurtarıldı.

Anasayfa GÜNCEL Mardin Polisinden Çocuk Gelin Operasyonu! 13 Yaşındaki Kızın 23 Yaşındaki Kuzeniyle Evlendirildiği Düğünü Bastılar
Mardin Polisinden Çocuk Gelin Operasyonu! 13 Yaşındaki Kızın 23 Yaşındaki Kuzeniyle Evlendirildiği Düğünü Bastılar
Mardin Polisinden Çocuk Gelin Operasyonu! 13 Yaşındaki Kızın 23 Yaşındaki Kuzeniyle Evlendirildiği Düğünü Bastılar Tarih: 2018-02-25 Saat: 16:04:45
Güncelleme : 2018-02-25 16:04:45

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden tam 10 yaş küçük olan kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan 13 yaşındaki kız Mardin polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Mardin Kızıltepe ilçesinde henüz 13 yaşında olan bir kız 23 yaşında olan kuzeniyle evlendirilmek istendi. Mardin polisi düğün bitiminde gerçekleştirdiği operasyonla küçük kızı kurtardı.

DÜĞÜNÜ BASIP KIZI KURTARDILAR

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde bulunan Yaşar köyünde yaşadığı öğrenilen 13 yaşındaki F.B’nin kendisinden 10 yaş büyük olan 23 yaşındaki kuzeni İ.B ile evlendirileceği ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Kızıltepe ilçesinde düğünün yapılacağı salonunun önüne geldi. Düğün salonu önünde hazır şekilde bekleyen polis ekipleri herhangi bir gerginlik ve olay çıkmaması için düğünün bitimine kadar salonun önünde bekledi. Düğünün bitiminin ardından davetliler salondan ayrıldığında harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenleyerek kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan 13 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı. Kız çocuğu polisler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken damat dahil olmak üzere her iki ailenin gözaltına alındığı öğrenildi. 

ÇOCUK GELİN VAKALARI BİTMİYOR

Öte yandan alınan diğer bilgilerde, Mardin Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce 14 yaşındaki D.K isimli bir kız çocuğunun kendinden 10 yaş büyük olan M.A isimli bir erkekle evlendirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Yine ihbarın alınması üzerine polis ekipleri yaptıkları operasyonla kız çocuğunu kurtararak damat ve her iki aileyi gözaltına aldı.

 

Mardin Kızıltepe Düğün Polis Çocuk gelin 13 Yaşındaki kız Evlendirilmeye çalışılan kız Kuzen
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!