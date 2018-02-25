Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden tam 10 yaş küçük olan kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan 13 yaşındaki kız Mardin polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Mardin Kızıltepe ilçesinde henüz 13 yaşında olan bir kız 23 yaşında olan kuzeniyle evlendirilmek istendi. Mardin polisi düğün bitiminde gerçekleştirdiği operasyonla küçük kızı kurtardı.

DÜĞÜNÜ BASIP KIZI KURTARDILAR

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde bulunan Yaşar köyünde yaşadığı öğrenilen 13 yaşındaki F.B’nin kendisinden 10 yaş büyük olan 23 yaşındaki kuzeni İ.B ile evlendirileceği ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Kızıltepe ilçesinde düğünün yapılacağı salonunun önüne geldi. Düğün salonu önünde hazır şekilde bekleyen polis ekipleri herhangi bir gerginlik ve olay çıkmaması için düğünün bitimine kadar salonun önünde bekledi. Düğünün bitiminin ardından davetliler salondan ayrıldığında harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenleyerek kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan 13 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı. Kız çocuğu polisler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken damat dahil olmak üzere her iki ailenin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇOCUK GELİN VAKALARI BİTMİYOR

Öte yandan alınan diğer bilgilerde, Mardin Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce 14 yaşındaki D.K isimli bir kız çocuğunun kendinden 10 yaş büyük olan M.A isimli bir erkekle evlendirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Yine ihbarın alınması üzerine polis ekipleri yaptıkları operasyonla kız çocuğunu kurtararak damat ve her iki aileyi gözaltına aldı.