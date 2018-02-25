Adalet Bakanlığı’nın bugün Çek Cumhuriyeti Prag Kentinde yakalanan PKKPYD eski eş başkanı olan Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesi için harekete geçtiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Çek Cumhuriyeti başkenti Prag’da yakalanan PKKPYD eski eş başkanı Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi için harekete geçildiğini ve gerekli olan çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PKKPYD eski eş başkanı Salih Müslim bugün Çek Cumhuriyeti’nin başkenti olan Prag’da yakalandığı öğrenilmişti. Adalet Bakanlığı tarafından Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesi konusunda çalışma başlatıldı.

ANKARA GÜVENPARK TERÖR SALDIRISINDAN SORUMLU TUTULUYOR

Türkiye’nin kırmızı bülten talebiyle aradığı isimler arasında olan Salih Müslim hakkında, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta yaşanan terör saldırısı sebebiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak’, ‘Nitelikli olarak kasten adam öldürmek’ ve ‘Kamu malına zarar vermek’ gibi suçlardan kamu davası açıldığı biliniyor. Yapılan terör saldırısında baş şüpheli olarak tanımlanan Salih Müslim hakkında bu suçlardan 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştır. Türkiye PKKPYD eski eş başkanı Salih Müslim hakkında kırmızı bülten talebiyle arama kararı çıkarılmıştır. Şüpheli şahsın Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğu bilgisi alınırken Türkiye’nin bu bilgi üzerine hemen harekete geçtiği ve gereken temasları sağladığı belirtilmişti. Bugün Prag’da yakalanarak gözaltına alınan şahsın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili gerekli olan çalışmaların hızlı bir şekilde başlattığı belirtildi.