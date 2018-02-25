Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan mayın ve el yapımı patlayıcılar da imha ediliyor.

Bölgeden gelen son görüntüler, adeta TSK Afrin'de Neden Yavaş İlerliyor sorusunun yanıtı oldu. Çünkü, teröristlerin kaçarken harekata katılan askerleri hedef almak için hazırladığı çok sayıda tuzak bulundu.

MUTFAK TÜPLERİNİ TOPRAĞA GÖMEREK KAMUFLE ETTİLER

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri bir süre önce Reyhanlı'nın karşısında bulunan Afrin kentine operasyona başladı. Ancak, TSK’nın bölgede yavaş ilerlediğine dair bir çok haber çıkmıştı. TSK’nın bölgedeki sivillerin zarar görmemesi, aynı zamanda Mehmetçik’in de zarar görmemesi için yavaş ilerlediği ortaya çıktı. Çünkü, teröristler kaçtıkları yerleri mayın ve el yapımı patlayıcılar ile tuzaklıyor. Güvenlik güçlerinin temizlenen bölgelerde yaptıkları arama tarama çalışmalarında, teröristlerin yaptıkları şeytanın bile aklına gelmeyecek tuzaklar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de el yapımı patlayıcı ile tuzaklanan mutfak tüplerinin toprağın altına gömülmesi. Teröristler bu tuzaklarla hem güvenlik güçlerini hem de sivilleri hedef alıyor.

YAŞLI KÖYLÜLERİ MAYINLA TUZAKLAMIŞLARDI

Dün de teröristlerin başka bir korkunç planı ortaya çıkmış, güvenlik güçleri teröristlerden aldıkları bir köyde, 4 yaşlı köylüyü elleri ve ayakları bağlanmış halde çevrelerinde mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmış şekilde bulmuştu. Afrin’de teröristler, sivilleri kendilerine kalkan yapmaya devam ediyor.