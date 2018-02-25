Papua Yeni Gine’de 7,5 şiddetinde meydana gelen deprem tsunami uyarılarına neden oldu. Yetkililerden yapılan henüz can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine'de meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem sonrasında kırmızı alarmla tsunami uyarıları yapılırken henüz yetkililerden can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi yapılmadığı öğrenildi.

7,5 ŞİDDETİNDE DEPREM

ABD Jeoloji Servisi tarafından yapılan son açıklamada, Papua Yeni Gine'de 7,5 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin şiddetiyle ilgili yapılan açıklama sonrasında yetkililerden henüz deprem sırasında can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi verilmediği öğrenildi.

YERİN 35 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ

Papua Yeni Gine'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda yer alan Lagaip Porgera şehrinde meydana geldiği öğrenildi. 7,5 şiddetindekidepremin yerin yaklaşık 35 kilometre altında meydana geldiği belirlendi. Öte yandan ABD Pasifik Tunami Alarm Alarm Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin karada meydana gelmesi nedeniyle herhangi bir dev dalga oluşmadığı bu yüzden de tsunami tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi.