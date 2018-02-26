Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemleri Suriye’de yaşanan son gelişmeler olurken bölgede gündeme gelen ateşkesin bir an önce uygulanması gerektiği konuşuldu. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre, iki liderin Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve Suriye’ye yönelik verilen ateşkes kararının bir an önce uygulamaya konulması hakkında konuştuğu belirtildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI DA KONUŞULDU

Öte yandan iki liderin telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekatıyla ilgili bilgiler paylaştığı da öğrenildi. Erdoğan’ın Macron’a verdiği bilgiler arasında, bölgedeki teröristlerin temizlenmesi sonrasında sığınmacıların Suriye’ye geri döneceğini bildirdiği aktarıldı.

SURİYE’DE ATEŞKES VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin Zeytin Dalı harekatıyla ilgili verdiği bilgilerin yanında BM’nin geride bıraktığımız günlerde verdiği insani ateşkes kararına da dikkat çektiği öğrenildi. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, özellikle Doğu Guta olmak üzere bölgedeki insani durumun iyileşebilmesi için ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.

SURİYE ÇÖZÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı kritik telefon görüşmesinde, Suriye’de siyasi çözüm konusunun da ele alındığı öğrenildi. Bölgedeki siyasi çözüm için ortak çaba gerektiği vurgusu yapılırken Kıbrıs konusuna da değinen ili lider, ilerleyen günlerde de temas halinde olma kararı verdi.