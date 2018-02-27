Suriye’de Esad rejimi tarafından katliamların devam ettiği Doğu Guta’da siviller öldürülmeye devam ediyor. Peki, 21. Yüzyılın en büyük insani krizlerinden biri olarak tanımlanan Doğu Guta neden bu kadar önemli?

Suriye’nin başkenti Şam’ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından bu yana Esad rejiminin ablukası altında tutuluyor. Hava saldırılarının yanı sıra aç bırakma silahının da kullanıldığı bölgede çocuk, kadın, bebekler başta olmak üzere siviller büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bölgede rejim güçlerinin aç bırakma silahı ile vurduğu sivillerden özellikle bebek ve çocukların açlıktan kemiklerinin sayılacak hale geldiği belirtiliyor. Sessizce ölümü bekleyen siviller çaresizce katliama boyun eğiyor.

BM İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

2012 yılından itibaren başlayan Doğu Guta katliamı özellikle Şubat 2018’de daha da şiddetlenmiş ve bölgede bilançonun daha da ağırlaştığı öğrenilmişti. Çatışmaların şiddetlenmesiyle bölgedeki sivil kayıplarında sayısı artış göstermişti. Bölgedeki sivillerin durumunun ağırlaşmasıyla Birleşmiş Milletler geride bıraktığımız günlerde bölgede insani ateşkes yapılması için çağrıda bulunmuştu. Fakat BM’nin çağrısına rağmen çatışmalar henüz durmuş değil.

DOĞU GUTA NEDEN ÖNEMLİ?

Suriye’nin başkenti Şam’ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta yaklaşık 100 kilometrekareye yayılmaktadır. Yaklaşık 350 bin insanın yaşamını sürdürdüğü bölgede 2012 yılından bu yana rejim güçlerinin saldırıları devam ediyor. Öte yandan bölgede yalnızca rejim güçleri değil 4 silahlı grup tarafından abluka altında.