Antalya'da ev almak isteyen İranlı Turist, internetten tanıştığı dolandırıcılarla bir restoranda buluştu. Hiç görmediği ev için pazarlık yapan İranlı turist, dolandırıcılara 70 bin TL’sini kaptırdı.

Antalya'dan ev almak için internetten bazı kişilerle tanışan İranlı Turist, bir restoranda ev için pazarlığa oturdu. Evi hiç görmeden pazarlık yapan turist, 70 bin lira parasını dolandırıcılara kaptırdı.

PEŞİNAT DİYE 70 BİN LİRA VERDİ

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İnternetten tanıştığı kişilerden ev almak isteyen İranlı turist, Fatih ve Muhammet kod adlı 2 kişiyle bu restoranda buluştu. Taraflar, önce birlikte yemek yedi, ardından da ev için pazarlık yapmaya başladı. İranlı turist, 150 bin liraya almak için anlaştığı ev için yanında getirdiği 70 bin lirayı ön ödeme olarak verdi.

BİR YERE KADAR GİDİP GELİYORUZ DEDİLER, GELMEDİLER

Parayı aldıktan kısa süre sonra İranlı turiste "Bir yere kadar gidip geleceğiz" diyen iki dolandırıcı, restorandan çıktı. İranlı turist, şahıslar uzun süre gelmeyince şüphelenerek polise durumu haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aldıkları eşkâl doğrultusunda arama çalışması başlattı. Dolandırılan İranlı turist ise ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.