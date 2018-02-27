Şanlıurfa’da lise öğrencisi bir genç kızın kaldığı yurt odasında ranzasına bağladığı eşarpla kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Genç kızın cesedini yurt arkadaşları buldu.

Olay, Şanlıurfa’da bir lise kız yurdunda meydana geldi. Lise öğrencisi olan F.B isimli bir genç kız yurt odasında yer alan ranzasının demirine bağladığı eşarbıyla intihar etti. Genç kızın cesedini bulan yurt arkadaşları büyük korkuya kapılarak ailelerine haber verdi.

EŞARBINI RANZAYA BAĞLAYARAK KENDİNİ ASTI

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa Akbayır mahallesinde bulunan Fatma Zehra Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 11. Sınıf F.B isimli genç kızın arkadaşlarının etüt odasında olduğu sıralarda boynuna geçirdiği eşarbı ranzasının demirine bağlayarak kendini astığı öğrenildi. Aradan geçen süre sonrası odaya gelen arkadaşları genç kızın cesedini buldu. Büyük korku yaşayan ve çığlık çığlığa olayı idareye bildiren öğrenciler olayı hemen ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ YURDA KOŞTU

Olayı haber alan diğer öğrencilerin aileleri hemen yurda akın etti. Büyük korku yaşayan öğrenciler ve aileler göz yaşları içinde yurttan ayrılırken F.B’nin ölüm haberini alan ailesi yurda geldi. Ailenin sinir krizi geçirdiği öğrenilirken yakınlarının yurt binasının kapı ve pencerelerini kırarak yurda zarar verdikleri öğrenildi. Polis ekipleri yurtta yaşanan intihar olayıyla ilgili inceleme başlattı.