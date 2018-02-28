ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, terör örgütü YPG ile ABD arasındaki kirli ortaklığın bir kanıtını daha sosyal medya hesabında paylaştı. Albay Ryan Dillon’un paylaştığı görüntülerde, ABD askerleri YPG'li teröristlere mayın ve patlayıcı yerleştirme eğitimi veriyor.

ABD, Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana operasyona engel olmak için elinden geleni yapıyor. Bir yandan Türkiye’yi engellemeye çalışan ABD, diğer yandan da PKK/PYD'li teröristlere eğitim veriyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle adeta kirli ortaklığı bir kez daha kanıtladı. Dillon’un paylaştığı görüntülerde, terör örgütü PKK/PYD'nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdikleri patlayıcı eğitimi yer alıyor. Görüntülere yorum da yapan Dillon, eğitimin teröristlere el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini arttırmak için verildiğini söyledi.

DEAŞ İLE MÜCADELE ADI ALTINDA TERÖR ORDUSU KURUYORLAR

ABD, Suriye’de DAEŞ ile mücadele adı altında uzun süreden bu yana SDG ile işbirliği yapıyor. 14 Ocak tarihinde ise Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusunun kurulacağı ilan edilmişti. Bu açıklamaya Türkiye sert tepki göstermiş, daha sonra da Dillon, Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına Pentagon'un engel olmayacağını ima etmişti.

AFRİN’DE ATEŞKES İSTİYORLAR

20 Ocak tarihinde Afrin’de başlayan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ABD’den en son dün bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı ateşkes kararının Afrin’de de geçerli olduğunu iddia ederek "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.