Mersin Tarsus ilçesinde bir çadır içinde köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalanan sapık çevredeki vatandaşlar tarafından sopalarla dövüldü. Evsiz olduğu ve çadırda yaşadığı öğrenilen sapığın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, Mersin Tarsus ilçesinde İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 40 yaşında olan ve evsiz olduğu öğrenilen Y.G isimli sapığın fuar alanında gördüğü bir sokak köpeğinin yanına giderek köpeği sevmeye başladığı öğrenildi.

ÇADIR İÇİNDE KÖPEĞE TECAVÜZ ETTİ

Çevresini gözlemleyen ve kimse olmadığından emin olan Y.G’nin köpekle birlikte kendisi için yaptığı çadıra doğru yöneldiği öğrenildi. Köpekle birlikte çadırın içine giren şahsın hareketlerinden şüphelenen çevredeki vatandaşlar olayın peşini bırakmayarak çadırın bulunduğu noktaya gittiler.

KÖPEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALADILAR

Vatandaşların şüphelenerek çadırın olduğu noktaya gitmeleriyle gördükleri manzara karşısında şok olmaları bir oldu. Cep telefonlarıyla kayıt yapan vatandaşların çadırın perdesini açtıklarında Y.G isimli şahsın sokak köpeğine tecavüz ettiği görüldü. Vatandaşlar gördükleri karşısında büyük öfke yaşarken aralarından bazılarının Y.G’yi darp ettiği öğrenildi. Olayın polise bildirilmesiyle gözaltına alınan Y.G’nin polis merkezine götürülerek ifadesi alındığı ve yapılan GBT sorgulamasında birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi. Emniyette sorguya çekilen Y.G’nin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis merkezi önünde bekleyen ve köpeğe tecavüz eden sapığın serbest bırakıldığını öğrenen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.