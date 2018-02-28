Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Bülbül kasabası tamamen PYD/YPG’li teröristlerden temizlendi ve daha önce jetler tarafından vurulan terörist başı Abdullah Öcalan’ın portresinin karşısına ise Türk Bayrağı asıldı. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’d bulunan PYD/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı operasyonu bölgede başarılı bir şekilde devam ediyor. Operasyon kapsamında ise çok sayıda önemli nokta teröristlerden temizlenirken, hainlerin çok sayıda sığınak ve barınakları da yok edilmeye devam ediyor. Bölgede ise devam “Hilal” taktiği çerçevesinde süren operasyonlarla ise Afrin’in kent merkezine girilmesi planlanıyor ve her geçen gün biraz daha yaklaşılıyor.

BÜLBÜL KASABASI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bu operasyonlar kapsamında ise bölgenin çoğu noktası teröristlerden temizlenirken, Bülbül kasabası da artık tamamen teröristlerin elinden kurtarıldı. Daha önce teröristler tarafından yapılan ve Türk jetleri tarafından vurulan terörist başı Abdullah Öcalan’ın portresinin karşısına ise Türk Bayrağı asıldı. Ayrıca bölgenin çoğu noktasında da Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Bölgede ise “Hilal” kuşatmasının yapılmasından dolayı Cinderes, Raco ve Afrin’e yönelik yapılan operasyonlar da daha da hızlandı. Operasyonların hız kazanmasıyla ise ÖSO birlikleri Azez ve diğer bölgelere kaydırıldı ve ayrıca da Afrin’in merkezine yakın yerlere konuşlandırıldı. Bu bölgelere ise bölgede yaşayan sivillere zarar gelmeyecek şekilde girilmesi planlanıyor ve en az hasarla bu bölgelerden de teröristlerin temizlenmesi amaçlanıyor.