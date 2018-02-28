Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, bugün bir açıklama yaparak, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin çıkışı ile terör örgütünün kirli yüzünü kabul etti. Lowcock, terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin Afrin’de sivillerin daha güvenli bölgelere gitmesine engel olduğunu söyledi. İnsani erişim sağlama konusunda Türk makamlarının istekli olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye tarafının henüz yardım konvoylarının gelmesini kabul etmediğini söyledi.

İNSANİ YARDIM İÇİN BM HAZIR

Suriye'deki gelişmelere ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren Lowcock, 10 bölgeye BM’nin insani yardım için hazır olduğunu, ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğini söyledi. Suriye’de BMGK'nın 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Doğu Guta'daki insani durumda hiçbir değişiklik olmadığını söyleyen Lowcock, bölgede henüz hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini, sivillerin bölgeden ayrılamadığını, beş saat içerisinde de insani yardım konvoyu göndermenin mümkün olmadığını söyledi.

YPG / PKK SİVİLLERİN AFRİN’DEN GÜVENLİ BÖLGELERE ÇIKIŞINI ENGELLİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, açıklamasının devamında, Afrin konusuna da değindi. Afrin’de devam eden operasyon sırasında PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini söyleyen Mark Lowcock, Türkiye’nin Afrin’e insani yardım gitmesi konusunda istekli olduğunu, ancak Suriye’de bunun kabul edilmediğini söyledi.