Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın Meltemi Pınar Altuğ, geride bıraktığımız gün AVM’de görüntülendi. Pınar Altuğ’un son hali hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ÇocuklarDuymasın’ın başrol oyuncusu olan ve Meltem karakterine can veren Pınar Altuğ, son çekilen görüntüsüyle hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. Altuğ’un botoksu abarttığı bu yüzden de gözlerinin kapanacak duruma geldiği dikkat çekti.

ŞİŞMİŞ YÜZÜ ŞAŞIRTTI

Geride bıraktığımız günlerde bir AVM’nin çıkışında görüntülenen ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un şişmiş yüzü ve küçülmüş gözleri hemen dikkat çekti. 43 yaşında olan sevilen oyuncuya yüzünün şiş hali sorulunca, dizi çekimi ve televizyon programı nedeniyle yoğun ışık altında çalıştığı bu yüzden yüzünün şiştiğini söyledi. Ancak sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler Pınar Altuğ’un botoksu çok abarttığı iddia edildi.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

2 Eylül 1974 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Henüz 21 yaşındayken Miss Turkey birincisi olan güzel oyuncu bu sayede adını hızla duyurmaya başladı. 17 yaşında babasını kaybettiği bilinene Altuğ, lise eğitiminin ardından İstanbul’da İşletme bölümünden mezun oldu. Türkiye güzeli seçilen ünlü oyuncunun ilk televizyon kariyeri 1995 yılında sunuculukla başladı. 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle muhteşem bir çıkış yakalayan Pınar Altuğ, şöhreti yakalayarak büyük firmaların reklam yüzü olmaya başladı. 2008 yılında Yağmur Atacan’la hayatını birleştiren Pınar Altuğ’un bu evlilikten ‘Su’ adında bir kızı dünyaya geldi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com