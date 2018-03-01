Mart ayının ilk saatlerinde kar yağışının İstanbul’a giriş yaptığı öğrenildi. saatler geceyi gösterirken İstanbul’da hava sıcaklığının eksilere düştüğü ve kar yağışının etkisini göstermeye başladığı öğrenildi. Ankara’da da etkili olmaya başlayan kar yağışının sonrasında Meteoroloji ve AKOM’dan vatandaşlara art arda uyarılar geldi.

İstanbul’da günlerdir uyarılar arka arkaya geliyor ve vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını soruyordu. Kar yağışının ne zaman yağacağına yönelik sorular gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla yanıt buldu ve kar yağışı İstanbul’a giriş yaptı. Hava sıcaklıklarının eksi dereceye düştüğü kentte karın yolları doldurmaya başladığı görüldü.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Gece saatlerinde İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışının özellikle Taksim bölgesinde etkisini giderek arttırdığı öğrenildi. Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken karın etkili olmaya başladığı ilk anlarda zor anlar yaşadıkları görüldü. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme araçları da aksi bir duruma karşı hazır bekletildi.

AKOM VE METEOROLOJİDEN UYARI

Kar yağışı İstanbul ve Ankara’da etkili olmaya başlamasıyla Meteoroloji ve AKOM’dan art arda uyarılar geldi. Meteoroloji ve AKOM, başlayan kar yağışının Cuma gününe kadar süreceği beklentisi vatandaşlara duyurulurken oluşabilecek don olaylarına karşı da vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Özellikle kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olan buzlanma ve don olaylarından dolayı sürücüler de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.