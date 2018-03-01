İstanbul’daki “Dehşet çiftliği”nin sahibi Abuzer Sayan hakkında şok bir iddia daha gündeme geldi. Küçük yaştaki çocukları alıkoymak ve cinsel istismarda bulunmak suçlaması ile tutuklanan zanlının, daha önce de çocukları alıkoymakla suçlandığı ancak serbest kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca Abuzer Sayan’ın kendi 16 yaşındaki öz kızını da zincirlettiği, ancak şikayete rağmen delil yetersizliği nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi.

Günlerdir Türkiye’nin gündeminde, İstanbul Kayışdağı’ndaki ‘Dehşet Çiftliği’ var. Çiftliğe çocuk tarafından düzenlenen baskında, sahibi Abuzer Sayan’ın yetiştirme yurdundan kaçan küçük yaştaki kızları silah zoru ile alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sayan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayan’ın evinde ise yine yurttan kaçan küçük yaştaki bir kız çocuğu bulundu.

KENDİ KIZINI ZİNCİRLETMİŞ

Sayan’ın daha önceden de işlediği bir çok cinsel istismar suçu bulunduğu, ancak şikayet olmadığı için bunlardan kurtulduğu ortaya çıktı. Sayan hakkında ortaya çıkan başka bir detay ise kendi öz kızına yaptıkları oldu. 2013 yılında Sayan’ın öz kızı babasından şikayetçi oldu. 16 yaşındaki G.S. hem babası hem de amcası hakkında yaptığı şikayette, amcası kendisini tehdit ettiği için şikâyetinden vazgeçti. İddiaya göre Abuzer Sayan, ilk eşi Z.Ü.’den boşandıktan sonra ikinci eşi ile birlikte yaşamaya başladı. Kızının da annesi ile görüşmesini isteyen Sayan, kızını kardeşinin evine yerleştirdi. Kardeşine talimat veren Sayan, kızını dışarıya çıkmaması için gerekirse zincirlemesini söyledi. Küçük kız, amcası tarafından zincirlenirken, camdan seslendiği arkadaşları durumu polise haber verdi. Ancak Abuzer Sayan, bu suçlamalardan da delil yetersizliği nedeniyle kurtuldu.