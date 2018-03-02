Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen açıklamada, 8 şehidimiz olduğu ve 13 askerimizin yaralandığı duyuruldu.

Afrin bölgesinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından icra ettirilen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bölgede terör örgütleri ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucunda 8 askerimizin şehit olduğu ve 13 askerimizin yaralandığı bilgisi verildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan TSK, Suriye'nin Afrin bölgesinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 8 askerimizin şehit düştüğü ve 13 askerimizin yaralandığı kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır tedavileri için süratle tahliye edilen yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz' dendi.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Öte yandan çatışmanın yaşandığı bölgeye takviye ekipler sevk edilirken sınırda konuşlu olan birliklerin de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile ateş altına alıkları öğrenildi.