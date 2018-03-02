Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütleriyle mücadelesine devam eden TSK ve ÖSO birlikleri Raco’ya girdi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde ÖSO birliklerinin Raco belde merkezine giriş yaptıkları görüldü.

AFRİN OPERASYONU 42. GÜNÜNDE

Suriye'nin Afrin kenditnde 28 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ve devam eden Zaytin Dalı operasyonu bugün 42. gününde. Operasyonun 42. günü icra edilirken gelen son açıklamalarda, bölgede ATAK helikopterleri ile yapılan operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun başlamasından bu yana ise bölgede toplamda 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 120 noktanın teröristlerden temizlendiği belirlendi.

TSK VE ÖSO RACO'YA GİRDİ

Öte yandan bu sabah saatlerinde bölgede teröristlerle mücadele eden TSK ve ÖSO birlikleri Mesekanlı, Mamalı ve Atamanlı köylerini teröristlerden temzilerken ÖSO güçlerinin Raco merkeze girdiği öğrenildi.

YER ALTI TÜNELLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

ÖSO birliklerinin giriş yaptığı Raco Kent Merkezinde 7 ayrı noktada kuşatma yapıldı. Aynı zamanda Raco Kent Merkezinde terör örgütü PYD'ye ait olan 2 stratejik noktanında yapılan top atışlarıyla vurlduğu öğrenildi. Bölgede operasyon devam ederken yakalanan 6 teröristin verdiği bilgilerde kentte yer altı tünellerinin bulunduğu ve bu bölgelerin ÖSO birlikleri tarafından giriş ve çıkışlarının tutularak takibe alındığı belirtildi.

TÜRK ASKERİ DE DESTEK VERİYOR

Bugün sabah saatlerinde Raco kent merkezine giren ÖSO birliklerine Türk askerinin de destek verdiği öğrenildi. Operasyonun başladığı andan itibaren ortak operasyonlar yapan TSK ve ÖSO birlikleri bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak için mücadelelerine devam ediyor. Zeytin Dalı operasyonunun başladığı 28 Ocak 2018 tarihinden bu yana bölgede temizlenen terörist sayısının 2 bine ulaştığı belirtilirken bölgede gerçekleştirilen operasyonların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam ettiği ve amacın yalnızca sivil halkın güven ve refahını sağlamak olduğu aktarılıyor. Öte yandan dün Afrin kırsalında teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan sıcak çatışma sonucunda 8 askerimizin şehit düştüğü 13 askerimizin de yaralandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bölgede takviye birliklerle başlatılan geniş çaplı operasyonun bugünde devam ettiği bilgisi verildi.