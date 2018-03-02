Afrin'deki YPG'li teröristler Cinderes yakınlarında sivil bir kamyonete tanksavarla saldırdı. Teröristlerin saldırısında 3 çocuk ve bir kadın yaralanırken, sivillerin imdadına yine Mehmetçik yetişti. Bölgeden askerler tarafından alınan yaralılar, Hatay'a getirilerek tedavi altına alındı.

Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin hedefi siviller oldu. Çatışma bölgesinden çıkarak güvenli bölgeye sığınmak için kamyonetle hareket halinde olan siviller, YPG’li teröristlerce tanksavarla vuruldu. Olayda, 3 çocuk ve bir kadın yaralanırken, Mehmetçik yaralıları bölgeden kurtararak Türkiye’ye getirdi.

SİVİL KAMYONETİ VURDULAR

Hamo ailesi, Afrin'in batısındaki Cinderes yakınlarındaki köylerinden çıkarak güvenli bölgeye gitmek istedi. Köy çevresinin teröristlerce mayınladığını fark eden aile, bazı yakınlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden temizlediği güvenli köylere gitmeye çalıştı. Ancak ailenin içerisinde bulunduğu kamyonet, teröristler tarafından tanksavarla vuruldu.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 4 SİVİL YARALI

Kamyonetin içerisinde bulunan sivillerden 2’si hayatını kaybederken, 3 çocuk ve 1 kadın da yaralandı. Saldırı sonucunda çok korkan sivillerin imdadına ise bölgede bulunan Türk askeri yetişti. Mehmetçik, önce çevre güvenliği aldı, ardından da sivilleri güvenli bölgeye taşıdı. Teröristlerin saldırısında yaralanan 4 sivil ve bir refakatçileri Hatay’a getirildi. Yaralanan siviller Reyhanlı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.