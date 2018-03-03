Suriye Halep Kentine bağlı olan Menbiç bölgesinde yaşayan köylülerin terör örgütü PKK’nın bölgede yuvalanan PKK’lı teröristlerin kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovduğu öğrenildi.

Suriye’nin Halep Kentinde yer alan Menbiç bölgesinde yuvalanan PKK’lı teröristler bölgede yaşayan köylüler tarafından saldırıya uğrayarak bölgeden kovuldu.

KONTROL NOKTALARINA SALDIRDILAR

Alınan bilgilere göre, Halep Kentine bağlı olan Menbiç bölgesine yuvalanan PKK’lı teröristlerin bölgede bulunan kontrol noktalarına köylüler tarafından saldırı düzenlendi. Bölgedeki köylülerin PKK’lı teröristleri kovduğu öğrenildi.

TSK VE ÖSO AFRİN’DE OPERASYONA DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda Afrin bölgesi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO birlikleri tarafından terör örgütü PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyonda şimdiye kadar öldürülen terörist sayısının 2 binin üzerine çıktığı bilgisine ulaşılırken bölgeye askeri sevkiyatında devam ettiği öğrenildi.

JÖH, PÖH VE GÜVENLİK KORUCULARI AFRİN’E GİDİYOR

Öte yandan alınan son bilgilerde, Afrin Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının Gaziantep İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket ettiği ve zırhlı araçlara güvenlik amacıyla havadan bir askeri helikopterin eşlik ettiği öğrenildi. Terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında son alınan bilgilerde, ÖSO birliklerinin TSK2nın da desteğiyle Raco’ya girdiği bilgisi verilmişti.