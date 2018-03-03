Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne katılmadığı için kocasından dayak yiyen kadın ölü taklidi yaparak kendini kurtarabildi. Yaşadığı vahşeti anlatan talihsiz kadın ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını ve cani kocasının nefes alış verişlerinin hala kulağında olduğunu söyledi.

Olay, Şanlıurfa’da 4 çocuk annesi olan 37 yaşındaki Hanım K.’nın başına geldi. Alınan bilgilere göre, DEAŞ terör örgütüne katılmadığı için kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın kendini ölü taklidi yaparak kurtarabildi.

‘İLK DARBEYİ BOĞAZIMA VURDU’

Yaşadığı vahşet anlarını anlatan talihsiz kadın, yaklaşık 2.5 ay boyunca maruz kaldığı dehşetin sonunda canını nasıl kurtardığını anlattı. Kocası tarafından bıçak darbelerine maruz kaldığı o korkunç günde çocuklarının okuldan gelmesini beklerken kocası tarafından yatak odasına çağırılan Hanım K., telefonunun çaldığını ve açmak için yatağa oturduğunda sırtının dönük olduğunu söyledi. Bu sırada cani kocanın ilk bıçak darbesini boğazına vurduğunu söyleyen Hanım K., yatak odasının kapısına kadar geldiğini ancak cani kocanın bıçak darbelerinin karnına, yüzüne, koluna ve göğsüne geldiğini bu sırada ölü numarası yaparak ölümden kurtulduğunu söyledi. Kocasının üstüne çömelerek kendisini bir kurbanlık hayvan gibi tutarak kolları ve bacaklarını üzerine bastırdığını söyleyen talihsiz kadın, gözlerini kapatarak nefesini sıkı sıkı tutup ölü taklidi yaptığını ve bu sayede kocasının yanından uzaklaştığını aktardı.

DEAŞ’A KATILMAK İSTİYORDU

Kocasının Suriye’ye giderek DEAŞ terör örgütüne katılmak istediğini ve yanında kendisiyle çocuklarını da götürmek istediğini söyleyen kadın, kocasının sürekli kendisine rahat bir yaşamdan bahsettiğini ancak benim DEAŞ’a katılmak istemediğini söylemesi üzerine kendisini öldürmeye kalktığını söyledi.