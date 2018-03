Erzurum Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK’nın sözde Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu olan Adil kod adlı Tarık Şen’inde aralarında yer aldığı belirlenen 4 terörist JÖH ve PÖH’lerin operasyonları ile etkisiz hale getirildi.

Erzurum Karayazı ilçesinde bir hücre evinde kıstırılan 4 terörist JÖH ve PÖH’ün operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin arasında terör örgütü PKK’nın sözde Karayazı-Eleşkirt sorumlusu Adil kod adlı Tarık Şen’in de bulunduğu ve gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde PKK’nın Karayazı-Eleşkirt Grubu’nun tamamen çökertildiği öğrenildi.

TERÖRİSTLER İHA VE SİHA’LARLA TAKİP EDİLDİ

Öte yandan operasyon öncesinde terör örgütü PKK’nın sözde Karayazı-Eleşkirt Grubunun güvenlik güçleri tarafından an be an takip edildikleri ve örgüt içinden olan 4 teröristin Erzurum Karayazı ilçesine geldikleri belirlendi. İHA ve SİHA’larla takip edilen teröristlerin ilçede yer alan bir eve girdikleri tespit edildi.

JÖH VE PÖH ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Teröristlerin yerleri tespit edildikten hemen sonra JÖH ve PÖH timleri hücre evine baskın düzenledi. Bölgeye gelerek evin etrafını çembere alan JÖH ve PÖH timleri ilk olarak hücre evindeki teröristlere teslim ol çağrısı yaptı. Ancak evin içindeki teröristler bu çağrıya el bombası atarak karşılık verdi. Bunun ardından güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonrasında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.