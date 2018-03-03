Trabzon’da yaşayan ve bir hayvansever olarak da bilinen Osman Demir kapısının önünde bulduğu bir kangal cinsi köpeğe sahip çıktı. Ancak köpeğe sahip çıkmasının ardından adeta başına bela aldı ve yaşadıkları tam anlamıyla duyanlara “pes artık” dedirtti. İşte detaylar…

Trabzon’da bir hayvanseverin 1 yıl öncesinden bu yana başına gelenler adeta duyanları şaşkına çevirdi! Trabzon’da yaşamakta olan Osman Demir, bir gün evinin önüne gelen yavru bir kangal köpeğini bahçesine aldı ve sahibi de ortalarda olmadığı için köpeği bahçesine bağlayıp ona bakmaya başladı. İyi bir hayvansever olan Osman Demir, köpeğe bakmasının yanı sıra onun sahibini bulabilmek için de uğraş verdi ve camiden anons bile yaptırdı.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bir süre sonra ise Deniz E. isimli bir şahıs, Osman Demir’in yanına geldi ve köpeğin sahibi kendisinin olduğunu iddia etti. Fakat Osman Demir ona inanmayınca köpeği teslim etmedi. Bunun üzerine ise başına gelmeyen kalmadı ve Deniz E. ilk önce onun arabasını sprey boya ile boyadı. Ardından da kaportasını çizip, camlarını kırdı ve lastiklerini kesti. Bu yaptıkları da yetmezmiş gibi Osman Demir’in köpeğini alıkoyduğunu iddia etti ve ondan 5 bin lira da para istedi.

Yaşadıkları karşısında şok olan Osman Demir ise arabasında 17 bin liralık masrafın olduğunu iddia ederek karakola gitti ve şikayetçi oldu. Savcılık da Deniz E. hakkında “mala zarar verme, tehdit ve hakaret” suçlarını göz önünde bulundurarak 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen bir soruşturma başlattı.