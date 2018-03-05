İstanbul Esenyurt Belediyesi ek ek binasında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken binada bir şahsın sevgilisini vurarak intihar ettiği belirtildi.

Olay, İstanbul Esenyurt Belediyesi ek binasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, binadan silah sesleri yükseldiği ve ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildiği öğrenildi. Bina içinde bir kişinin sevgilisini vurarak intihar ettiği belirtilirken olayla ilgili incelemenin sürdüğü ve henüz net bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Alınan bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda yer alan Belesiye Ek Hizmet Binası'nda çalıştığı öğrenilen Muradiye Bektaş, ismi henüz öğrenilemeyen sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. İsmi öğrenilemeyen şahsın ek binaya gelerek burada çalışan Muradiye Bektaş'ı alıkoyduğu ve bir odaya kapattığı öğrenildi. Odaya kapattığı sevgilisini pompalı tüfekle öldüren zanlının daha sonra intihar ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken polis ekiplerini incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Esenyurt Belediyesi'nden yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı ve olayın tamamen adli bir vaka olduğu ve Belediyeye yönelik bir saldırı olmadığı duyurularak polis ekiplerinin gereken çalışmayı yaptığı aktarıldı.