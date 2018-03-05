Çin’de 19 yaşında olan genç kızın sosyal medyadan yaptığı ‘Otele gelen herkesle bedava ilişkiye gireceğim’ paylaşımı sonrasında tam 3 bin kişi otelin önüne yığıldı. Otel kapısı önünde büyük bir kargaşa yaşanırken polis olaya müdahale ederek genç kızı gözaltına aldı.

Çin’de 19 yaşındaki genç bir kız yaptığı herkesi şok etti. 19 yaşındaki Miss Ye isimli genç kız sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı sırada otele gelen herkesle bedava cinsel ilişkiye gireceğini söyledi. Kızın bu ifadeleri sonrasında genç kızın adını verdiği otelin kapısının önü 3 bin kişiyle doldu.

‘BU SADECE BİR ŞAKAYDI’

Genç kızın bedava cinsel ilişkiye gireceği ifadeleri sonrasında otelin kapısı önüne yığılan 3 bin kişi büyük bir kargaşaya neden oldu. Otel yetkilileri de olayla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını söylerken onlarca kişinin otelin önüne gelmesine neden olan 19 yaşındaki genç kız polis tarafından gözaltına alındı. Genç kızın olay sonrasında yaptığı paylaşımı sildiği ve bunun sadece bir şaka olduğunu söylediği öğrenildi.

TAKİPÇİSİNİ ARTTIRMAK İSTEMİŞ

Polis tarafından fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınan genç kız verdiği ifadede, yaptığının sadece bir şaka olduğunu ve yaptığı paylaşımla daha fazla takipçi kazanmak istediğini bu yüzden de böyle bir yol denediğini söyledi.