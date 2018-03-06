Suriye'de Beşar Esad rejiminin sivillere yönelik vahşeti son bulmuyor. Kadınlar, cezaevlerinde yasadışı olarak tutuluyor, işkenceye maruz kalıyor ve tecavüze uğruyor. O anları yaşayan kadınların anlattıkları ise kan donduruyor.

Esad rejiminin kontrolündeki cezaevlerinde yasadışı olarak tutulan Suriyeli kadınlar, başlarından geçen kan dondurucu olayları anlattı. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) kayıt altına aldığı veriler dehşete düşürdü. En az 8 bin 633 kadın, çatışan taraflara ait gözaltı merkezlerinde zorla tutuluyor. Esad rejimine ait cezaevlerinde henüz yargılanmadan yasadışı olarak alıkonulan kadın sayısı ise 7 bin 9.

7 BİN 699 TECAVÜZ VAKASI YAŞANDI

SNHR verileri kan donduran gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Rejim güçlerinin gözaltı merkezlerinde 432 18 yaş altı çocuk ve en az 864 kadın tecavüze uğradı. Tecavüz vakalarının sayısı ise 7 bin 699 olarak açıklandı. Fakat, bu rakamların çok üzerinde tecavüz edilen kadın sayısı olduğu düşünülüyor. Tutuklamaların çoğunun kayıt altına alınmadan yapılması ve kadınların korkudan konuşamaması nedeniyle gerçek rakamın ortaya çıkmadığı düşünülüyor.

LİSELİ KIZA HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE 6 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ

2012 yılında, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşadığı sırada rejim güçlerince bir arabaya bindirildiğini ve gözaltı merkezine götürüldüğünü söyleyen Um Muhammed, başından geçenleri anlattı. Rejim güçleri tarafından 3 defa sorgulandığını ve ardından da 7 kadın tutuklu ile aynı odaya konduğunu söyleyen kadın, başörtüsünün de zorla çıkarıldığını söyledi. Bu sırada kadınların maruz kaldığı işkencelerin yüzlerinden okunduğunu söyleyen Um Muhammed, 9. sınıfta bir kız çocuğunun da odada olduğunu, 6 kişinin oradaki herkesin gözü önünde liseli kıza tecavüz ettiğini söyledi. Kızın daha sonra başka bir yere götürüldüğünü söyleyen kadın, bir daha da geri gelmediğini dile getirdi.