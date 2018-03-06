Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ABD ile yapılacak Münbiç görüşmesi öncesinde anlaşma sağlanması için istenecek şartın ne olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, ‘Anlaşma için önce YPG Münbiç’ten çekilmeli’ dedi.

Türkiye ile ABD rasında yapılacak olan Münbiç görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den Münbiç için istenen şartın ne olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç’ten çıkarılmalı, sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz.’ İfadelerinde bulundu.

ABD TÜRKİYE'YE TEKLİF SUNMUŞTU

Öte yandan ABD daha önce yapılan görüşmelerde, Türkiye'ye Münbiç'te ortak konuşlanma teklifi sunmuştu. Türkiye, Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu devam ederken ABD'den gelen Münbiç teklifine YPG'yle yanıt vermişti. ABD'nin YPG'yle olan ortaklığına son vermesi gerektiği ve YPG'nin Münbiç'ten geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye, ABD'nin YPG'yi Münbiç'ten çekmediği sürece anlaşma söz konusu olmayacağını belirtmişti.

ZEYTİN DALI DEVAM EDECEK

Aynı zamanda Suriye'de BM tarafından verilen 1 aylık insani ateşkes kararı Esad rejimi tarafından uygulanmamış ve Doğu Guta'da katliamlar devam etmişti. Son olarak Doğu Guta'da katledilen küçük masum çocukların cesetlerinin BM çuvallarına konularak defnedildiği görüntüler tüm dünyada büyük tepki çekmiş ve gözler BM'ye yönelmişti. Türkiye ise Suriye'de verilen ateşkes kararının TSK ve ÖSO birliklerinin devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonunu etkilemeyeceği ve harekatın bölgedeki teröristler temizlenene kadar devam edeceği belirtilmişti.