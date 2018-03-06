İstanbul Kağıthane’de sokak içinde kopan elektrik kabloları patladı. Mahalle sakinleri büyük bir panikle sokağa dökülürken bazı evlere elektrik verilemediği öğrenildi.

Olay, İstanbul Kağıthane’de Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Saatler 21.00’ı gösterdiği sırada mahalledeki elektrik kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa devre yaparak yanmaya başladı. Yanmaya başlayan kablolar bir süre sonra yola düştü. Elektrik direğinden koparak yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yaşanan olay nedeniyle tüm mahalleli sokağa dökülürken bölgede kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi. Olay polis ve itfaiye ekiplerine haber verilirken yere düşen kablolar yanmaya devam etti. Kabloların patlayarak yanmaya başladığı esnada yoldan geçen kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda, elektrik kablolarının kopma nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

BAZI EVLER ELEKTRİKSİZ KALDI

Olayın ardından bir mahalle sakini, mahalledeki elektrik kablolarının hepsinin dışarda olduğunu ve bu kabloları yerin altına almaya düşündüklerini söyledi. ‘Biz burada tehlike yaşıyoruz’ diyen mahalle sakini, tellerin kontak yaptığını söyledi. Daha sonra olay yerine gelen elektrik ekipleri direklerdeki tüm elektriği kesti. Elektrik kablolarındaki kopmalar nedeniyle mahalledeki bazı evlere elektrik verilemediği öğrenilirken mahalle sakinlerinin yaşanan olaya tepki gösterdiği ve kabloların değiştirilmesi için sürekli başvuru yaptıklarını ancak kablolar için bir şey yapılmadığı söylendi.