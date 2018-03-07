Suriye’nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’e ilerleyişi devam ederken teröristlerin olası kara harekatına karşılık ilçenin dört bir yanına hendek ve toprak setler çevirdiği görüntülendi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e doğru ilerleyiş sürerken teröristlerin TSK’nın olası kara harekatına karşı Afrin çevresi ve ilçedeki bazı bölgelerde hendek ve toprak setler çevirdiği görüldü. Öte yandan PKK ve PYD’li teröristler tarafından kazılan hendeklerin hem mevzi hem de engel sistemi olarak tasarlandığı belirlendi.

TERÖRİSTLERİN HENDEK ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Teröristlerin kazdığı hendeklerin yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde olduğu belirlenirken yine teröristler tarafından çekilen toprak setlerin 2-3 metre yüksekliğinde olduğu ve bu hendek ile toprak setlerin çalışmasını yapan teröristlerin kare kare görüntülendiği öğrenildi.

BÖLGEDEKİ SİVİLLERİ TEHDİTLE ÇALIŞTIRIYORLAR

Öte yandan TSK’nın olası kara harekatına karşı Afrin bölgesinde ve ilçedeki bazı bölgelerde yaptıkları hendek çalışmalarında teröristlerin başta çocuklar olmak üzere bölgedeki sivillerin tehdit ve baskıyla hendekler için çalıştırıldığı öğrenildi. Teröristlerin ilçedeki çalışmalarının bölgedeki sivil halkın yaşam şartlarını giderek zorlaştırdığı görüldü. Bununla da kalmayan teröristler Afrin’de yaşayan binlerce sivilin şehri terk etmesine engel oldukları ve bölgedeki sivillerin canını hiçe sayarak canlı kalkan olarak kullanmaya devam ettikleri tespit edildi.