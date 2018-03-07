KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs açıklarında yaşanan sondaj krizi ile ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, ‘Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek’ yanıtını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürma arasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım, Rum kesiminin sondaj çalışmalarının ABD Donanmasına ait olan 6. Filo tarafından korunacağı iddialarına sert çıktı. Yıldırım, ‘Kışkırtıcı faaliyetler karşılık bulur’ ifadelerinde bulundu.

‘MUHATAP ALMIYORUZ’

Basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan.2da yakılan Türk bayrağı hakkında da konuştu. Bayrağın bir ülkenin onuru ve gururu olduğunu söyleyen Yıldırım, bu hareketin bayrağa yapılan bir hakaret olduğunu dolayısıyla bunun kabul edilemez bir şey olduğunu söyledi. ‘Bizim ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur’ ifadelerinde bulundu. Bu densizliği yapanların muhatap bile alınmadığını söyleyen Yıldırım, ‘Biz Ege Denizi dostluk denizi olsun, düşmanlıklar azalsın, dostluklar artsın diyoruz.’ dedi.

SONDAJ FAALİYETLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Öte yandan Kıbrıs açıklarındaki Sondaj faaliyetleriyle ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, bu çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlal girişimi ve Türkiye tarafından da tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi. Bu işlemin kim tarafından yapıldığının öneminin olmadığını söyleyen Yıldırım, ABD tarafından 6. Filo’nun sondaj çalışmalarını korumak için bölgeye gönderileceği iddialarına da, ‘Kışkırtıcı faaliyetler karşılık bulur’ yanıtını verdi.