Afrin’e bağlı en kritik bölgelerden biri olan Cinderes, teröristlerden temizlendi. Cinderes’in merkezinde hala yer yer çatışmalar yaşanırken, ÖSO’nun "Allahu Ekber" deyip terör örgütü hedeflerini vurduğu anlar ve sokak çatışmaları da kameralara yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu, 20 Ocak tarihinde Afrin’de bulunan terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Hareketı kapsamında en önemli bölgelerden biri olan Cinderes Beldesi’ni teröristlerden kurtardı. Cinderes belde merkezinde YPG/PKK ile yaşanan sokak çatışmaları kameralara yansıdı.

SOKAK ÇATIŞMALARI SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Kayıtlar, ÖSO askerlerinin kullandığı aksiyon kameraları ile çekildi. Dün teröristlerden temizlenen Cinderes’te şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. Sıcak çatışma anlarında, ÖSO mensuplarının şehir merkezindeki teröristlerle girdiği mücadele de kameralara yansıdı. Ayrıca görüntülerde, ÖSO’nun kontrol etmek için girdiği binalarda bulunan terörist cesetleri de görüntülerde yer aldı.

SOKAKLAR VE BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezi, teröristlerle yaşanan yoğun çatışmalar sonucunda dün TSK ve ÖSO tarafından kurtarıldı. Belde merkezinde kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama çalışmaları ise hala devam ediyor. TSK ve ÖSO’nun 20 Ocak tarihinde operasyon başlattığı Afrin ilçesi bir ilçe merkezi ve 6 beldeden oluşuyor.

ASIL SAVUNMA HATTI AFRİN’DE

Henüz Afrin’in beldelerinden olan Mabatlı’ya yönelik olarak TSK ve ÖSO unsurları tarafından bir operasyon başlatılmadı. Terör örgütünün ise asıl savunma hattını Afrin ilçe merkezine kurdupu düşünülüyor.