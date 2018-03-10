Adana’da havaya ateş etmek suçundan hapis cezası alan bir şahıs polisi görünce kendini kesmeye başladı. Bir yandan kendini kesmeye başlayan adam bir yandan da Türk kahvesini yudumlamaya başladı. Bu anlar kahvehanede oturan vatandaşlar tarafından kağıt oynayarak izlendi.

Olay, Adana’da Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, havaya ateş açmak suçundan hakkında 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs karşısında polisi görünce bıçak ve şişe ile kendini kesmeye başladı. Bir yandan vücuduna zarar veren adam bir yandan da kendisine ikram edilen Türk kahvesini yudumlamaya başladı. Yaşanan olayı kahvehane önünde oturan vatandaşlar kağıt oynayarak izledi.

KENDİNİ KİLİTLEDİ, SONRA KENDİNİ KESTİ

Hakkında 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz Bolat isimli şahsın kendisini yakalamak için evine gelen polisleri karşısında görünce kaçmaya başladı. Kaçıp kendini kamyona kilitleyen Bolat daha sonra polisin gözü ününde kendini kesmeye başladı. Elindeki bıçak ve şişe ile vücudunu kesmeye başlayan şahıs kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine aldırış etmeden kendini yaralamaya devam etti.

OLAN BİTENİ OKEY OYNAYARAK İZLEDİLER

Tüm bu olaylar yaşanırken kahvehane önünde oturan vatandaşlar olanı biteni kağıt oyunu oynayarak izledi. Polis şahsı ikna çabalarına devam ederken bu sırada kahvehaneden bir şahıs Bolat’a Türk kahvesi getirdi. Kendini yaralamaya devam eden adam bir yandan da kahvesini yudumlamaya başladı. Yaklaşık 1 saat polise direnen ve kendisine zarar veren Yılmaz Bolat, ikna olmayınca polis çareyi biber gazı sıkmakta buldu. Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen adam polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.