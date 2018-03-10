İstanbul Arnavutköy’de fabrikaları bulunan iki kardeş arasında çıkan anlaşmazlık büyüyünce ortaklık bitti. Kardeşi ile yollarını ayıran ağabey, fabrikadaki bazı makineleri almak istedi. Ancak kardeşi, makinelerinin alınmaması için fabrika girişine araçları çekti. Buna öfkelenen ağabey fabrika önündeki araçları forkliftle kaldırıp yola fırlattı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada yaşanan olayda, aynı zamanda ortak olan iki kardeş M.D. ve A.D. bir süredir yaşadıkları anlaşmazlık sonucunda yollarını ayırmaya karar verdi. A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı iddia edilirken, fabrikanın 8 çalışanı D.'den şikayetçi oldu.

FABRİKADAKİ MAKİNLERDEN BAZILARINI ALMAK İSTEDİ

A.D. yaşanan bu sorunlardan sonra kardeşi ile yollarını ayırdı ve fabrikada bulunan bazı makineleri de almak istedi. M.D. ise ağabeyinin makineleri almasına engel olmak için şirketin ve bazı çalışanların araçlarını fabrika girişine park ettirdi. İyice öfkelenen A.D. ise park halindeki biri çalışana, diğeri firmaya ait iki otomobili bindiği forkliftle kaldırarak yola fırlattı ve girişi açtı. Fırlatılan araçlarda hasar olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Patronun çıldırdığı ve park edilen iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlattığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen başka araçların da olduğu, fabrika çalışanları ve güvenlikçilerin de yaşananları şaşkınlıkla izlediği görünüyor. A.D. yaptıkları ile yetinmeyerek, tekrar geri geliyor ve yola fırlattığı otomobilleri forkliftle iterek sürüklemeye devam ediyor.