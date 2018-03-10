İstanbul’da günlerdir devam eden UBER saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de İstanbul Kanarya Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler yolcu almaya giden UBER aracını kurşun yağmuruna tuttu.

İstanbul’da UBER saldırıları son bulmuyor. Saldırılara bir yenisi daha eklenirken bu kez de İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yolcu almaya giden bir UBER aracı kurşun yağmuruna tutuldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

UBER SÜRÜCÜSÜ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Alınan bilgilere göre, İstanbul Küçükçekmece’de yer alan Kanarya Mahallesi’nde yolcu almaya giden bir UBER aracına silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateşte araca 4 kurşun isabet etti. Araçta yolcu olmaması büyük bir şans olurken kurşunlardan birinin arkadaki boş yolcu koltuğuna isabet ettiği öğrenildi. UBER aracının sürücüsü Yunus Emre’nin büyük korku ve panik yaşadığı öğrenildi. Saldırı sonrasında aracıyla Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne giden sürücü olayı polise bildirdi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Sürücünün yaşanan olayı polise bildirmesiyle ekipler harekete geçti ve olay yerine giderek incelemelerde bulundu. İfadesi alınan UBER sürücüsünün aktardıklarıyla birlikte geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri saldırının failini tespit etmek için çalışma başlattı.

BU İLK DEĞİL

İstanbul’da son günlerde UBER saldırıları oldukça arttı. Son olarak Şişli’de içinde yolcusu bulunan UBER sürücüsüne bir taksi şoförü tarafından bıçak çekildiği öğrenilmişti.