Zonguldak’ta gözü dönmüş bir saldırgan elindeki bıçakla önce vatandaşlara daha sonrada polise saldırarak sokak ortasında dehşet saçtı. Polisle kovalamaca yaşayan saldırgan polisi kendinden uzaklaştırmak için vücuduna kesikler atarak kendine zarar vermeye başladı.

Olay, Zonguldak Ereğli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa A. isimli şahıs sokak ortasında önce çevredeki vatandaşlara daha sonra da polislere saldırdı. Polisten kaçan saldırganın polisi kendinden uzaklaştırmak için elindeki bıçakla vücuduna kesikler atmaya başladığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan şahsın yaklaşık 4 yıl önce de girdiği bir markette yakalanmamak için polislere sucuk, konserve ve bıçak fırlattığı ortaya çıktı.

POLİS YAKALAMASIN DİYE KENDİNİ KESMEYE BAŞLADI

32 yaşında olduğu öğrenilen Mustafa A. isimli şahsın elindeki bıçakla önce etrafına daha sonrada olay yerine gelen polislere saldırmaya başladığı öğrenildi. Polisin kendisini kovalamaya başlamasıyla girdiği bir Kuruyemişçi dükkanına saklanan şahsın kendisini gözaltına almak isteyen polisleri olay yerinden uzaklaştırmak için vücuduna kesikler atmaya ve kendine zarar vermeye başladığı öğrenildi. Dehşet anlarında çevredeki bazı vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı görülürken bazı vatandaşlarında olan biteni cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştıkları öğrenildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekiplerinin saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdiği öğrenilirken gözaltına aldıkları saldırganı ilk olarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdükleri burada yapılan tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldüğü ve savcılığın yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.