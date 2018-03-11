Şengal’de halk çocuklarını zorla silah altına almak isteyen terör örgütü YPG’ye karşı ayaklandı. Çoğunluğu Ezidilerden oluşan vatandaşlar teröristlere, “sizin yüzünüzden ölmek istemiyoruz, silahlarınızı da alın ve buradan gidin” dedi.

Terör örgütü YPG, Afrin’de aldığı ağır darbelerin ardından Şengal’de çoğu Ezidilerden oluşan etnik grupları zorla silah altına almaya çalışıyor. Çocuklarını kendilerinden zorla koparmaya çalışan teröristlere karşı ayaklanan halk ise “silahlarınızı da alıp buradan gidin” diyerek tepki gösteriyor.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Terör örgütü YPG, havadan ve karadan yürüten operasyonlarda ağır darbe aldı. Çok sayıda militanını kaybeden örgüt, şimdi de sivilleri zorla silah altına almaya çalışıyor. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Afrin'in kuzeyindeki Kürtlerin yanı sıra Ezidiler ve farklı etnik gruplardan oluşan siviller de örgütün hedefinde. Örgüt, özellikle çocukları zorla ailelerinden koparmaya çalışıyor.

HALK TERÖRİSTLERE KARŞI AYAKLANDI

Geçtiğimiz hafta da Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidileri Afrin’e gitmeye zorlayan örgütün bu defa da aynı yöntemi Şengal’da kullandığı ortaya çıktı. Daha önce Şengal halkı DEAŞ'a karşı silahlanmış ve savaşmıştı. Ancak bölge halkı Afrin’e giderek Türk askerine karşı savaşmak istemiyor. Bu nedenle de örgütün bütün baskılarına rağmen direniyor.

SİVİLLER KÖYLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Afrin’in köyleri, TSK ve ÖSO tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırıldı. Terör nedeniyle evlerine giremeyen yerli halkın köylerine dönüşleri de başladı. TSK ve ÖSO güçleri son olarak Perşembe günü terör unsurlarından arındırılan Maareste ve Mezra köylerinde mayın ve patlayıcı arama tarama çalışmalarını tamamladı. Artık özgürleşen köylerine dönen aileler de büyük mutluluk yaşadı.