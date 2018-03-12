ABD ile yaşadığı gerginliğin yanı sıra balistik füze denemeleriyle de gündemden düşmeyen Kuzey Kore, ordudaki tecavüz olaylarıyla da dehşete düşürüyor. Ordudaki kadın askerler yaşadıkları dehşet verici olayları bir bir anlatıyor.

Bilindiği gibi Kuzey Kore’de askerlik çok genç yaşlarda başlıyor ve erkekler 10 yıl, kızlar 40 yaşına kadar birer yıl eğitimlerle tam 6 yıl askerlik hizmetinden sorumlu kılınıyor. Çok katı ve disiplinli askeri sistem uygulayan Kuzey Kore’de özellikle kadın askerler yaşadıkları tecavüz skandallarından dolayı oldukça zor zamanlar yaşıyor.

‘TECAVÜZ YAYGIN BİR ŞEY’

Henüz 17 yaşındayken orduda görev almaya başlayan Lee So Yeon isimli bir kadın orduda yaşadıklarını BBC’ye anlattı. Yaşadıklarını anlatırken çok genç yaşta katıldığı orduda yaşadıklarının dehşet verici olduğunu söyleyen Yeon, ‘Askerlik yapan kadınlar için burada hayat oldukça zor. Burada regl olmamızı engelliyorlar ve tecavüz oldukça yaygın.’ dedi.

KURBAĞA VE YILANLARLA DOLU YERDEN GELEN SUYLA YIKANMIŞLAR

Ordu içinde eğitim aldığı süre içinde yaşadığı stres ve aldığı ilaçlar nedeniyle regl olmalarının imkansız hale geldiğini söyleyen Yeon, bu süre zarfında çoğu kez duş bile alamadıklarını ve çoğu kez kurbağa ve yılanlarla dolu bir yerden gelen suyla yıkanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Komutanlarının koğuşlara girerek kendilerine tecavüz ettiğini söyleyen Yeon, komutanlarının tecavüze ‘Komut’ dediğini ve tecavüz olaylarının hiçbir zaman bitmediğini söyledi.