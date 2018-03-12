İskoçya’da sevgilisi ve onun erkek arkadaşıyla üçlü cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, teklifine istediği yanıtı alamayınca öfkelenerek sevgilisinin testisini kopardı.

Olay, İskoçya’da 43 yaşında olduğu öğrenilen Nunzia Del Visclo’nun sevgilisi ve onun bir arkadaşıyla üçlü cinsel ilişkiye girme teklifinde bulunduğu ancak erkek arkadaşının kadına olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. İsteğine olumsuz yanıt alan kadın öfkeden deliye döndü ve sevgilisinin testisini dişleriyle kopardı.

POLİS KADININ DİŞLERİNİ KANLAR İÇİNDE BULUD

Polis ekipleri bir erkeğin testislerinin koptuğu ihbarını alırken söz konusu adrese gittiğinde kadının testislerini kopardığı erkek arkadaşını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri evdeki kadını dişleri kan içinde yüzü gözü mor halde buldu. Gözaltına alınan kadının polise verdiği ifadede, sevgilisinin kendisini dövdüğünü bu yüzden de kendisini korumak için testislerini kopardığını söylediği öğrenildi.

TESTİSLERİNİ DİŞLERİYLE KOPARDI

Alınan bilgilere göre, gece geç saatlere kadar eğlenen ve içki içen kadın ve sevgilisinin yanlarındaki 2 arkadaşlarıyla birlikte eve geldiklerinde ayrı odalara dağıldıkları öğrenildi. Sabah saatlerine doğru Del Visco isimli kadın sevgilisi ve yanındaki erkek arkadaşıyla kaldığı odaya çırılçıplak halde girerek üçlü ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşının bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine sinirlenen kadının bir anda sevgilisinin üzerine atlayarak testislerini dişleriyle yakaladığı ve tek testisini kopardığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, kadın çıkarıldığı mahkemede 6 boyunca ev hapsine ve testislerini kopardığı sevgilisine 500 sterlin tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.