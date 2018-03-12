Otobüste annesiyle beraber yolculuk yapan ve henüz 10 yaşında olan bir kız çocuğunun otobüste görev yapan muavinin tacizine maruz kaldığı öğrenildi. Taciz olayı küçük kızın yaşananları teyzesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 tatilde anne ve dedesiyle beraber Iğdır’daki akrabalarını ziyaret için İstanbul’dan yola çıkan dördüncü sınıf öğrencisi E.A’nın tatil bitiminde İstanbul’a geri dönerken bindikleri otobüste Cihat T. isimli otobüs muavininin cinsel tacizine maruz kaldığı belirlendi.

OLANI BİTENİ TEYZESİNE ANLATTI

Küçük kızın muavinin cinsel tacizine uğradığını söylediği otobüsün Metro Turizm’e ait olduğu belirlenirken E.A’nın verdiği ifadede, annesiyle beraber çift kişilik koltukta oturduklarını ve annesinin bir süre sonra kendilerinden ayrı oturduğu için onu kontrole gittiğini söyledi. Bir süre sonra TV izlerken uyuduğunu söyleyen küçük kız uyandığında çay ve kahve dağıtan mavi gömlekli şahsın ellerini göğsünde gördüğünü ve tam ayıp yerine ellemeye çalışırken tamamen uyandığını söyledi. Muavinin kendisine , ‘Baban nerede’, ‘Annenin sevgilisi var mı?’, ‘Sizin eve ziyarete geleceğim’ dediğini söyleyen küçük kız muavinin ayıp yerine elleyerek ‘Hoşuna gidiyor mu’ diye sorduğunu söyledi. Küçük kız yaşadığı olayı korktuğu için o sırada annesine anlatamadığını söylerken eve gittiklerinde teyzesine her şeyi anlattığını ve ailenin öğrendikleri üzerine hemen polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

SAPIK MUAVİN TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine yakalanarak gözaltına alınan Cihat T. isimli sapık muavin Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla tutuklandı.