İstanbul’da bir metrobüste genç bir çift yolculuk esnasında öpüşünce ortalık bir anda karıştı. Tepki gösteren yolculardan birisi genç çiftle ve onları koruyan bir avukat ile tartışama yaşadı. Tepki gösteren şahıs, “Ben Avruplı değilim ahlakıma ters” diyerek tepkisini dile getirdi. İşte detaylar…

İstanbul’da bir metrobüste öpüşme kavgası yaşandı. Genç bir çift metrobüste öpüşünce yolculardan birisi tepki gösterdi ve metrobüsün içinde bir anda arbede yaşandı ve tartışma çıktı.

İstanbul’da bir metrobüs seyir halinde iken içerisinde genç bir çift konuştukları esnada bir anda öpüştüler. Bu öpüşmeden kısa bir süre sonra ise metrobüsün içinde arbede yaşandı ve bir yolcu tepki gösterdi.

AHLAKIMA TERS

Metrobüsün içinde öpüşen çifti uyaran bir yolcu yanlış yaptıklarını ve bunu metrobüste yapmamaları gerektiğini söyledi. Daha sonra ise tartışma giderek büyüyünce metrobüsün içinde kendisinin avukat oduğunu söyleyen bir şahıs da yolcu ile tartışma yaşayıp gençleri savunmaya başladı.

Bu sefer de avukat ile tartışma yaşayan yolcu, metrobüsün içinde öpüşmelerinin doğru olmadığını ve bunun kendisinin ahlakına göre ters olduğunu söyledi. O anlarda ise bazı yolcular tartışmayı cep telefonlarına kaydetti. Gençler ile tartışma yaşayan metrobüsün içerisindeki yolcu daha sonra da tartıştığı avukata da cevap verdi ve kendisinin Avrupalı olmadığını ve bu yapılanın ahlakına ters olduğunu dile getirdi. Tepki gösteren yolcu, “Ahlak bekçiliğiyse, evet ahlak bekçisiyim. Ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters.” dedi.