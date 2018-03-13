ABD Başkanı Donald Rtump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Pompeo’yu getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevinin sonlandığını açıkladı. Trump, Rex Tillerson'ın yerine kimin geleceğini de açıkladı.

TWITTER'DAN DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz' diyerek görevine son verildiğini duyurdu. Tillerson yerine göreve CIA Direktörü Mike Pompeo'nun geleceğini söyledi. Yeni Dışişleri Bakanı'nın harika işler çıkaracağını söyleyen Donald Trump, CIA'da Peompeo'nun yerine ilk kez bir kadın Direktör geleceğini duyuran ABD Başkanı Trump, 'Herkese tebrikler' ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

CIA'DA İLK KADIN BAŞKAN

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'da Peompeo'nun boş kalan yerine 2017'nin Şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığı görevine atanmış olan Gina Haspel'in dolduracağını açıkladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı görevine 1 Şubat 2017 tarihinde getirilen Rex Tillerson, 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilmişti. Rex Tillerson'ın görevi bugün itibariyle son buldu.