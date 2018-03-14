Samsun’un Bafra İlçesi’nde 16 yaşında olan ve bunalıma giren bir lise öğrencisi evlerinde silahla kendisini vurarak intihar etti. İşte detaylar…

Samsun’un Bafra İlçesi’nde bunalıma giren bir lise öğrencisi, evlerinde kendisini silahla vurarak intihar etti.

Samsun’un Bafra İlçesi’nde bulunan Büyükcami Mahallesi’nde ikamet eden ve Kızılırmak Lisesi’nde 3. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki M.T.H, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ve de yaşadığı bilinmeyen sıkıntılardan dolayı bunalıma girdi. 16 yaşındaki genç çocuk girdiği bunalım sonrasında ise evlerinde kimse yokken kendisini çenesine dayadığı silahla vurarak intihar etti.

İŞ YERİNİN ELEMANI GÖRDÜ

M.T.H’nin intihar etmesinden sonra ise ailesi ondan haber alamayınca merak etmeye başladı ve iş yerinde çalışan elemanlarından bir tanesini eve göndererek çocuklarının evde olup olmadığını kontrol etmek istediler. Eve giden iş yerinin elemanı ise son derece korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. İş yerinin elemanı eve girdiğinde M.T.H’nin kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı.

Daha sonra ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve ardından da aileye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini tespit etti ve ceset savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı. M.T.H’nin ise mahallede kendi halinde birisi olduğu ve sürekli de bilgisayar oyunu oynadığı belirtildi. Olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.