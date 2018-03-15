﻿ Ünlü Televizyoncu Survivor Nihat Doğan İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “İnsan Artığı Zavallı!”

Ünlü Televizyoncu Survivor Nihat Doğan İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “İnsan Artığı Zavallı!”

Survivor 2018 yarışmasında yer alan ve son yapılan elemede adaya veda eden Nihat Doğan için ünlü televizyoncu Metin Uca’dan ağır eleştiri geldi. Elendikten sonra Nazım Hikmet çıkışıyla dikkat çeken Nihat Doğan’a Metin Uca’dan, ‘Biri insan artığı zavallıya söylesin. Nazım’ın böyle bir dizesi yok’ yanıtı geldi.

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Ünlü Televizyoncu Survivor Nihat Doğan İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “İnsan Artığı Zavallı!”
Ünlü Televizyoncu Survivor Nihat Doğan İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “İnsan Artığı Zavallı!” Tarih: 2018-03-15 Saat: 00:11:15
Güncelleme : 2018-03-15 00:11:15

Survivor 2018 yarışmasında yer alan ve son yapılan elemede adaya veda eden Nihat Doğan için ünlü televizyoncu Metin Uca’dan ağır eleştiri geldi. Elendikten sonra Nazım Hikmet çıkışıyla dikkat çeken Nihat Doğan’a Metin Uca’dan, ‘Biri insan artığı zavallıya söylesin. Nazım’ın böyle bir dizesi yok’ yanıtı geldi.

Ünlü televizyon programcısı Metin Uca, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Survivor’dan elenen Nihat Doğan’ı hedef aldı. Metin Uca’nın Nihat Doğan için çok ağır kelimeler kullanması dikkat çekti. 

AĞIR HAKARETTE BULUNDU

Survivor 2018’in son yapılan elemesinde All Star takımına veda eden Nihat Doğan, elenen ismin kendisi olduğunu söyledikten sonra, ‘Nazım Hikmet’in güzel bir sözü var, diyor ki; Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi’ sözlerine eleştiri yağdıran Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğan’a ağır hakaretlerde bulundu.

‘NİHAT ELMA SENDEN TİKSİNİR BU BAKIMDAN’

Metin Uca, Nihat Doğan için kullandı sözlerde, ‘Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım’ın böyle bir dizesi yok. O şiirde, yani sen elmayı sevmiyorsun diye elmanın da seni sevmemesi şart mı? Zühre Tahir’i sevmeseydi hatta hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden’ ifadelerinde bulundu. Sözlerine devam eden Metin Uca, ‘Nihat elma senden tiksinir bu bakımdan’ şeklinde eleştirisini noktaladı. Metin Uca’nın yaptığı eleştiriye binlerce yorum yağdı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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