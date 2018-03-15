Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için "Aslan Mehmetçik" şiiri marş şeklinde yeniden bestelendi.

Mehmetçik, Afrin’de destan yazmaya devam ederken, Jandarma Genel Komutanlığı Afrin Operasyonu’na özel olarak "Aslan Mehmetçik" şiirini marş olarak yeniden besteledi.

ASLAN MEHMETÇİK" ŞİİRİ YENİDEN BESTELENDİ

Suriye’nin Afrin bölgesinde 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik bölgede PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirirken, Jandarma Genel Komutanlığı da sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini Afrin Operasyonu için yeniden besteledi.

MARŞ HALİNE GETİRİLDİ

Şiir, "Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlarken, yeniden bestelenmiş hali ile marş şekline getirildi. Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp tarafından düzenlenen ve bestesini Özlem Üngör Kavadar’ın yaptığı marşın adı ise "Aslan Mehmed'im" oldu. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Youtube kanalında yayınlanan marşı yine Kavadar ile İlker Gökkaya seslendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen 46'ncı Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34 yıllık terörle mücadele boyunca hakkı ile bir marş yapılmadığını söylemişti. İstiklal Marşı’nın yerini alacak bir marştan bahsetmediğini ama Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu için de yeni marşlar beklediğini söyledi.

İŞTE O MARŞ;