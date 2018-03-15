Binlerce vatandaşı dolandıran 500 milyon TL ile sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO’su son günlerin en çok konuşulan konusu olurken mağdurlardan birinin CEO’ya yazdığı şiir güldürdü. Sosyal medyayı sallayan satırlar herkesi güldürdü.

Türkiye’nin gündemi haline gelen Çiftlik Bank skandalında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken binlerce mağdurun isyanı da her geçen gün büyüyor.

MAĞDUR CEO’YA ŞİİR YAZDI

Binlerce kişiyi dolandıran ve 500 milyon TL’yi alarak kaçan ve son olarak Urugay’a gittiği belirlenen Mehmet Aydın, geride bıraktığı binlerce mağdurdan sitem duymaya devam ediyor. Ancak olaydan mağdur olan bir şahıs kendisini dolandıran Mehmet Aydın’a sitemini mizahi bir dille aktarırken binlerce kişiden farklı bir yol izlemiş ve tatlı dille CEO Mehmet Aydın’ı geri döndürmeye çalışmış. İşte mağdurlardan birinin Çiftlik Bank CEO’suna yazdığı o dizeler…

‘DÖN MEHMEDİM’

100 bin bastım bu oyuna

Hem tosuna hem koyuna

Her gece baktım yemine suyuna

Dön gel Memedim özledik seni

Medyada çıkan haberlere baktım

Baktıkça bir sigara yaktım

Bu ara kafayı bitcoin'e taktım

Dön gel Memedim özledik seni

Bunca insan sana kandı

Varı yoğu satıp çiftliğe abandı

Kaçtığını duyunca ananı andı

Dön gel Memedim özledik seni

İneklerimi kimler aldı

Hayallerim suya daldı

Bak ahırım öksüz kaldı

Dön gel Memedim özledik seni