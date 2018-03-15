Binlerce vatandaşı dolandıran 500 milyon TL ile sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO’su son günlerin en çok konuşulan konusu olurken mağdurlardan birinin CEO’ya yazdığı şiir güldürdü. Sosyal medyayı sallayan satırlar herkesi güldürdü.
Türkiye’nin gündemi haline gelen Çiftlik Bank skandalında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken binlerce mağdurun isyanı da her geçen gün büyüyor.
MAĞDUR CEO’YA ŞİİR YAZDI
Binlerce kişiyi dolandıran ve 500 milyon TL’yi alarak kaçan ve son olarak Urugay’a gittiği belirlenen Mehmet Aydın, geride bıraktığı binlerce mağdurdan sitem duymaya devam ediyor. Ancak olaydan mağdur olan bir şahıs kendisini dolandıran Mehmet Aydın’a sitemini mizahi bir dille aktarırken binlerce kişiden farklı bir yol izlemiş ve tatlı dille CEO Mehmet Aydın’ı geri döndürmeye çalışmış. İşte mağdurlardan birinin Çiftlik Bank CEO’suna yazdığı o dizeler…
‘DÖN MEHMEDİM’
100 bin bastım bu oyuna
Hem tosuna hem koyuna
Her gece baktım yemine suyuna
Dön gel Memedim özledik seni
Medyada çıkan haberlere baktım
Baktıkça bir sigara yaktım
Bu ara kafayı bitcoin'e taktım
Dön gel Memedim özledik seni
Bunca insan sana kandı
Varı yoğu satıp çiftliğe abandı
Kaçtığını duyunca ananı andı
Dön gel Memedim özledik seni
İneklerimi kimler aldı
Hayallerim suya daldı
Bak ahırım öksüz kaldı
Dön gel Memedim özledik seni