Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, Türkiye'nin kuzey batı kesimlerinde yapılan ölçümler sonucunda asit yağmuru gözlendiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, ülkemizin kuzey batı kesimlerinde yapılan ölçümler sonucunda asit yağışlarının daha sık görüldüğünü belirtti. Güneş, yağışların pH değerinin 5’in altına düşmesi durumunda asit yağmurları olarak değerlendirildiğini belirterek, bunun bütün canlılar için tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

BAZI İLLERDEKİ YAĞIŞ TOPLAMA CİHAZI BULUNUYOR

AA muhabirine bir açıklama yapan Genel Müdür Güneş, sınır ötesi kirlilik ve asit yağmuru konusunda araştırmaların ilk kez 1999'da Ankara Çamkoru'da yapıldığını belirterek, daha sonra Amasra, Antalya, Balıkesir, Çatalca, İzmir, Marmaris, Hatay, Trabzon, Yatağan, Çamkoru merkezlerinde birer otomatik yağış toplama cihazı kurulduğunu söyledi.

TÜM CANLILARI ETKİLİYOR

Yurdun kuzey batısında daha fazla asit yağmuru görüldüğünü belirten Güneş, asit yağmurlarının etkileri hakkında da bilgiler verdi. Hava kirliliğinin ve asit yağmurlarının sadece insanları değil, bütün canlıları etkilediğini belirten Güneş, tarihi binalar ve otomobil boyalarının da pH değeri düşük yağmur suyu nedeniyle olumsuz etkilendiğini söyledi. Yağmur suyundaki pH değerinin 5’in altına düşmesi ile birlikte ciddi olarak asit yağmuru ve tehlikeden söz edilebileceğini söyleyen Güneş, hemen hemen bütün ülkelerin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.