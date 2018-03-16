Çanakkale Biga ilçesinde henüz 14 yaşında olan bir çocuğun yaklaşık 9 aydır 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Olay, Çanakkale Biga ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 14 yaşındaki Y.E’nin Şirintepe Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen 11 yaşındaki C.Ö’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. C.Ö’nün Y.E tarafından cinsel istismara uğradığını anlatmasının ardından durumun polise bildirildiği öğrenildi.

5 ÇOCUĞA DAHA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

C.Ö’nün açıklamalarıyla cinsel istismar olayı ortaya çıkarken daha sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıkan gerçekler herkesin midesini bulandırdı. Pedagog ve Psikolog eşliğinde yapılan detaylı görüşmeler sonrasında, 14 yaşındaki Y.E isimli çocuğun 11 yaşındaki C.Ö’nün yanı sıra yaklaşık 9 aydır 5 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Polisin Y.E’nin 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları sonrasında detaylı soruşturma başlattığı öğrenildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan ve ailesine Y.E tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı iddia edilen 11 yaşındaki C.Ö’nün ailesinin öğrendiği olay sonrasında soluğu poliste aldığı ve Y.E’den şikayette bulundukları öğrenildi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Ortaya çıkan iddialar ve suçlamalar sonucunda gözaltına alınan 14 yaşındaki Y.E ilk olarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Y.E’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.