Binlerce kişiyi mağdur bırakarak topladığı 511 milyonla Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın mağdurlara yönelik yayınladığı mesajda, ‘Geçmiş olsun’ dediği ve yayınladığı sesli mesajda mağdurlara Bitcoin’le ödeme yapma sözü verdiği öğrenildi.

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, binlerce kişiyi dolandırarak 511 milyon TL ile Uruguay’a kaçmıştı. Son yaptığı hareketle herkesi çileden çıkaran CEO Mehmet Aydın, deste detse paraların videosunu çekmiş ve bunu paylaşmıştı.

BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR OLDU

Mağdur ettiği binlerce vatandaş isyan ederken bazılarının bulduğu yöntemler güldürdü. Bir vatandaşın parasını alıp kaçtığı Mehmet Aydın için yazdığı ‘Dön Mehmetim’ adlı şiir sosyal medyayı salladı. Binlerce kişi paralarını geri istediklerini ve mağdur olduklarını dile getirdi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLADI

511 milyon TL ile kayıplara karışan ve son olarak Uruguay’da olduğu öğrenilen CEO Mehmet Aydın’ın son yaptığı paylaşımda sesli mesajla ‘Geçmiş olsun’ dediği ve yaptığı ses kaydında mağdurlar için ‘Bitcoin ile ödeme yapacağım’ dediği öğrenildi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KOYULMUŞ

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın gönderdiği sesli mesajda, tüm mal varlığına el koyulduğunu ve bunların satılarak mağdurlara ödemelerin geri yapılacağını belirtirken kalan diğer mağdurların da ödemelerinin bitcoin ile yapılacağını söylediği öğrenildi. Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın tutuklandığı da alınan bilgiler arasındaydı.