Adalet Bakanı Gül, bugün katıldığı CNN Türk canlı yayınında, Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Uruguay’a kaçan Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için çalışma başlatıldığını belirterek, savcıların bütün imkanları değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Gül, af beklentilerine de son noktayı koyarak gündemde olmadığını dile getirdi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, son dönemlerde Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TÜRKİYE’YE İADESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Bakan Gül, Çiftlik Bank olayı üzerinde yargının büyük bir titizlikle durduğunu belirterek, vatandaşların da bu sanal dolandırıcılık olayları konusunda çok dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. İstanbul’da Çiftlik Bank soruşturmasının İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyleyen Gül, vatandaşların iyi niyetlerinin bu tür dolandırıcılar tarafından sömürülmesine de izin vermeyeceklerini dile getirdi. Yargı makamlarının bu konuda uluslararası boyutlarda ne yapılabileceğini araştırdıklarını belirten Gül, Mehmet Aydın hakkında yurt dışı yasağının konulduğunu, ancak onun daha önce ülkeden çıkış yapmış olduğunun belirlendiğini söyledi. Savcılıkların, ilgili kişinin Türkiye’ye iadesi için harekete geçtiklerini belirten Gül, ne gibi imkan varsa, savcılıklar tarafından incelendiğini söyledi.

AF GÜNDEMDE YOK

Bakan Gül’e son dönemlerde gündemden düşmeyen af iddiaları da soruldu. Türkiye’de 200 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduğunu söyleyen Gül, hükümetin gündeminde af konusunun olmadığını söyledi.